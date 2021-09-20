رجل يتنكر بمظهر امراة للحصول على البنزين في لبنان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر رجلا وقد تنكر بزي امرأة للحصول على وقود في محطة بنزين بعد تخصيص يوم الأحد تزويد النساء بالوقود. وبحسب النشطاء ورواد المواقع لم تتبين حقيقة الأمر إن كان الفيديو مجرد «مزحة» أم حقيقة.

ويشهد لبنان أزمة حادة في الوقود مما يضطر الكثير من اللبنانيين إلى الانتظار يوميا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news