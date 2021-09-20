كعكة عمرها 79 عاماً تثير حيرة علماء الآثار

المصدر: لوبيك (ألمانيا) ■ د.ب.أ

تثير كعكة اكتشفت أخيراً في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا حيرة علماء الآثار في ألمانيا.

وعثر على كعكة عمرها 79 عاماً في أبريل الماضي خلال أعمال التنقيب في البلدة القديمة في لوبيك، ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب، بل أيضاً أمام قصف المدينة في عام 1942 وما تلاه من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.

وقال رئيس قسم الآثار في لوبيك، مانفريد شنايدر، إنه يُجرى حالياً تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة.

ويُعد الاكتشاف ذا قيمة نادرة على الصعيد الوطني، إذ لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في هامبورغ ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خلال الحرب العالمية الثانية.

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