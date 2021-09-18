بتهمة نشر الفسق.. حبس فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها 3 سنوات

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس فتاة «التيك توك» المشهورة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها لثلاث سنوات مع النفاذ، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، قررت حبس «فتاة الهوهوز» وصديقها.

وأشارت إلى أن النيابة كانت قد وجهت للمتهمين تهمة التحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح على «تيك توك».

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريباً، وأن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر يصغرها بـ10 أعوام، وادعى زواجه منها لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على «تيك توك».

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على فتاة «كائن الهوهوز»، وصديقها، أثناء اختبائهما بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية، بعد البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف التكسب المادي.

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