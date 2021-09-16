طليقة فائق حسن زوج أصالة: لست حزينة وأبارك لأبو أولادي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة، ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول حالتها النفسية الصعبة، وحزنها بعد تأكد خبر زواج فائق من اصالة، لافتة في أول تصريح لها في هذا الأمر أن كل ما يتم تداوله شائعات، موجهة التهاني لـ«أبوأولادها».

وقالت خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»: «أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم إن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط».

وتابعت: «وبالمناسبة، حبيت أبارك لأبوأولادي وزوجته الفنانة أصالة: ألف ألف مبروك، وأتمنى لكم الخير.. بالنسبة لموضوع الطلاق إحنا مطلقين من فترة مش قصيرة.. شكرًا».

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