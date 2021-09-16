أردني يقتل زوجته حرقاً بالكاز بعد خلافات عائلية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مصدر أمني أردني، إن سيدة توفيت بعد حرقها من قبل زوجها الأسبوع الماضي؛ وذلك إثر خلافات بينهما في عمّان، لتفارق الحياة الإثنين في مستشفى البشير.

وأضاف المصدر، أنّه تم ضبط الزوج واحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية.

ولفت إلى أنّ السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الاسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأية شكاوى.

وقال المصدر إنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية.

وبحسب شهود عيان لموقع سرايا الإخباري فإن الزوجة التي تبلغ 28 عاما وأم لثلاثة أطفال، قام زوجها بسكب الكاز على جسدها وإشعاله بسبب "خلاف عائلي"، لتدخل على إثر ذلك المشفى وتفارق الحياة بعد سبعة أيام من الألم الشديد بسبب الحروق في جسدها.

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