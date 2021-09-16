وفاة نجل محمد متولي الشعراوي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، وفاة أحمد الشعراوي، ابن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحسب صحيفة «الوطن»

وقال تركي، خلال المنشور: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم أجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

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