مفاجآت زيجات النجوم العرب.. أسرار القلوب تسرق الأضواء

المصدر: إعداد ■ حياة الحرزي

على الرغم مما مر به الوسط الفني من أحداث مفجعة وقصص مأساوية تمثل أغلبها في رحيل عدد من أعمدة الوسط الفني ونجومه بسبب جائحة «كورونا»، التي كان لها عميق الأثر على نفوس عشاقهم ومتابعيهم، إلا أن معظم الجمهور العربي احتفى هذا العام تحديداً، بعدد من الأحداث الإيجابية المبهجة وقصص الارتباط المتجددة، وأسرار القلوب التي شكلت بدورها مفاجأة «غير متوقعة»، للكثير من جمهور النجوم العرب.

فيما فتحت هذه الزيجات من ناحية أخرى شهية وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والمرئية، لمواكبة أخبار الفنانين، وتسليط الضوء على قصصهم العاطفية الجديدة وخفاياها.

الثنائي الجديد

بلبلة واسعة تحدثها كل مرة المغنية السورية أصالة نصري، التي فجر خبر إعلان ارتباطها بفائق حسن، الشاعر العراقي ومدير أعمال المغني العراقي ماجد المهندس، مفاجأة في الوسط الفني والإعلامي، وذلك مباشرة بُعيد إعلان الكويتية مي العيدان زواجهما، ونشرها صورتين تم التقاطهما للثنائي في أحد الأماكن العامة، مباشرة بعدها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ الزواج. وكانت الفنانة أصالة قد تزوجت في بداية مسيرتها الفنية رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن خالد وشام، قبل أن يقع الانفصال في عام 2005، وزواجها من جديد من المخرج طارق العريان، الذي انفصلت بدورها عنه في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

جدل

كما أثار زواج الداعية والمنتج معز مسعود من الفنانة المصرية حلا شيحة، التي لطالما كانت تفاصيل حياتها مصدر حديث الصحافة المصرية والعربية، جدلاً جديداً في مصر، بعد أن تبين زواج معز مسعود أربع مرات متتالية لم تدم إلا فترة قصيرة، كانت أولاها من ملكة جمال الجامعة الأميركية، وفي عام 2017 من المرشدة السياحية بسنت نور الدين التي تبلغ من العمر 29 عاماً، واستمر الزواج بينهما ستة أشهر فحسب، ثم انفصاله وزواجه في 2018 الفنانة شيري عادل.

وفي يونيو الماضي، وبعد قصة حب استمرت سنوات، عقد قران النجم المصري محمد فراج وبسنت شوقي اللذين تصدرا أخيراً قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «غوغل»، وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصور حفل عقد قرانهما، الذي جاء بعد قرابة عامين من إعلان خطبتهما، فيما جمع حفل الزفاف الفاره الذي نظمه العروسان، العديد من الفنانين، من بينهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف ولقاء الخميسي ودرة وحنان مطاوع والسيناريست تامر حبيب وآخرون، بعد أن قام العروسان بعمل جلسة التصوير، بعدها انطلق حفل الزفاف بحضور نخبة من النجوم وأسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

«مراعاة للظروف»

لعل أبرز المفاجآت التي أفاق عليها الجمهور المصري، احتفال الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في حفل مبهج اقتصر على حضور مصغر لعدد من مقربي العروسين تقديراً لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد أن تم تأجيله ثلاثة أيام حال انتهاء عزاء الراحلة.

وأقيم حفل الزفاف الثالث للنجمة بأحد منتجعات الساحل الشمالي، واستقطب عدداً من نجوم الفن في مصر، في مقدمتهم المطرب عمرو دياب، والفنان حسن أبوالروس والنجمة لبلبة، والإعلامية منى الشاذلي، والفنانة كارول سماحة. هذا في الوقت الذي انشغل كثير من المتابعين بالحديث عن فارق السن بين الفنانة المصرية ولاعب الإسكواش السابق، الذي يتزوج للمرة الأولى، ويصغر زوجته ذات الأربعة أبناء، بنحو ثماني سنوات.

السرية التامة

مفاجأة أخرى، شكلها زواج الكوميدي ونجم مسرح مصر الفنان علي ربيع أخيراً في سرية تامة، وذلك تجنباً لللغط الذي قد يحدثه احتفالهما بهذه المناسبة السعيدة، في ظروف يشيع فيها الجمهور المصري واحدة من أهم شخصياته الفنية، وهي الفنانة دلال عبدالعزيز، ما دفع العروسين إلى اقتصار الحضور على عدد قليل من الفنانين، وطلبهما عدم نشر أي صور أو فيديوهات على «السوشيال ميديا» احتراماً لروح الراحلة.

استغراب وعلامات استفهام

آثر الفنان علي ربيع بعد طلاقه منذ عام تقريباً من الإعلامية ندى محمود، التي أنجب منها ابنته الوحيدة «مليكة»، الارتباط بشخصية من خارج الوسط الفني تلافياً «للتعقيدات والإشاعات»، في الوقت الذي أثار إعلانه قبل ذلك التفرغ الكامل لمسيرته الفنية والعزوف عن الارتباط مجدداً، ومن ثم إعلان زواجه بعد ثلاثة أشهر فحسب من هذا التصريح، استغراب جمهوره واستفهام الصحافة الفنية في مصر.

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