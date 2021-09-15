القبض على سعودي سرق سيارة ودهس فتاتين (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في السعودية مواطنا لدهسه فتاتين داخل حي سكني وهروبه من مكان الحادث، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، "فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة".

وأضاف أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل مؤكدا إيقافه لاستكمال الاجراءات النظامية الاولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكشفت صحيفة "سبق" أن الوضع الصحي للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس مستقر.

مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الخبر

كانه داهس طير أو قطة ولا اهتم بالامر و استمر بعمله pic.twitter.com/4AIDKiFt8G — عبدالرحمن سعد الحارثي (@a_s_Harthi) September 15, 2021

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