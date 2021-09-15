القضاء الكويتي يعوض زوجا أصيب بالعمى بعد اكتشافه خيانة زوجته

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قضت محكمة كويتية بتعويض مواطن كويتي أصيب بالعمى إثر اكتشافه خيانة زوجته مع 13 رجلا، وقضت المحكمة بإلزام الزوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار وذلك عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم، لتواصلها مع الرجال برسائل وصور مخلة.

تتلخص القضية التي نشرت تفاصيلها صحيفة «الأنباء» الكويتية أن الزوج أكتشاف زوجته لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور المخلة، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

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