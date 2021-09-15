الصغار يشعرون أيضاً بالقلق بشأن التغير المناخي

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

خلصت دراسة شملت آلاف الأطفال، إلى أن أغلبية صغار السن يشعرون بالقلق بشأن التغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الدراسة التي شملت 10 آلاف طفل وشاب، توصلت إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة (77%)، يعتقدون أن المستقبل مخيف، كما قال نحو ستة من بين كل 10، إنهم يشعرون بالقلق البالغ بشأن التغير المناخي.

وقال أكثر من نصف المشاركين، إنهم يشعرون بالخوف والحزن والقلق والعجز، في حين أوضح نحو النصف (45%) أن مخاوفهم تؤثر بصورة سلبية في حياتهم اليومية. كما يشعر الشباب بأن الحكومات تخذلهم بشأن التغير المناخي.

وشملت الدراسة أطفالاً وشباباً من 10 دول: بريطانيا وفنلندا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والهند ونيجيريا والفلبين.

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