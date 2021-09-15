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    ماجدة الرومي تستعد للغناء في «جرش»

    المصدر:
    • عمّان ■ الإمارات اليوم
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    تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ35، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح»، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، في 22 الجاري، في ليلة من أهم أمسيات مهرجان جرش.

    ويأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامج غنائي يليق بالمهرجان وجمهوره الأردني والعربي.

    وكتبت ماجدة الرومي مخاطبة جمهورها بعدد من التغريدات كان أبرزها: «إلى جرش.. اشتقنا إلى عمّان وأهل عمان».

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