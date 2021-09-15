«إرثي» يطلق مجموعات فنية جديدة لخريجات «أزيامي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة، مجموعات فنية جديدة من الأزياء والمجوهرات لـ10 مصممات إماراتيات من خريجات برنامج «أزيامي» على منصة «Elevenish» الإلكترونيّة المخصصة للمصممين والمواهب الناشئة من أنحاء العالم الراغبين في توسيع أعمالهم والترويج لها.

وتجسّد المجموعات نتاج تجارب فنية مستوحاة من التراث الإماراتي لحرفة التلّي، تنقل من خلالها المصممات رؤيتهن إلى الجمهور، إذ بات يمكن للجمهور شراء قطع المجموعات والاطلاع عليها من خلال المنصة، ومن صالة العرض الخاصة بمنصة «Elevenish»، في مجلس غرفة أم الشيف بدبي.

وتعبّر المجموعات والتصاميم الجديدة عن رؤية برنامج «أزيامي» الذي أطلقه مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالشراكة مع كلية لندن للأزياء، إذ جاءت نتيجة توفير الدعم اللازم للمصممات الإماراتيات الشابات ورعاية مواهبهنّ وتنمية مهاراتهن في مجال الأزياء.

وأكدت مدير مؤسسة نماء، ريم بن كرم، أن المواهب الإماراتية نجحت في تحقيق حضور على المستوى العالمي بفضل تصاميمها الحيويّة والمبتكرة التي تشكل مساراً جديدة لمشهد صناعة الأزياء والموضة، مشيرة إلى أن منصة «الفنش»، تعد مساحة مثالية لاستعراض مهاراتهنّ، وإيجاد فرص واعدة للتوسع في أعمالهنّ في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «الفنش» هلا القرقاوي: «يسعدنا أن نعلن عن انضمام أكثر من 80 علامة لعرض أعمالها على الموقع الرسمي للمنصة، ويسرنا الترحيب بمجلس إرثي للحرف المعاصرة، شريكاً استراتيجياً لنا في إطلاق المنصة، إذ شاركت 10 مصممات من خريجات الدفعة الثالثة من برنامج أزيامي لعرض أعمالهن على منصتنا».

10 مصممات إماراتيات قدمن مجموعات وتصاميم جديدة.

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