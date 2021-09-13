أصالة نصري عن زوجها الجديد: الأقرب إلى نفسي يفهمني دون شرح

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أكدت الفنانة أصالة نصري، خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "انستغرام" حيث نشرت صورة تجمعها مع زوجها وعلقت عليها قائلة .«منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو».

وأضافت: «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ. سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي».

وتابعت: «وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد».

واضافت في ختام منشورها : «ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها».

ولم يكن هذا هو التأكيد الوحيد من أصالة بخصوص الزواج بل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مجموعة من الصور التي تجمع أصالة بفائق، ومقطع فيديو تتحدث فيه إلى معجب عراقي وتقول: "أصبحت كنتكم"

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