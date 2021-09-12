الأردن: واقعة غريبة موثقة بالصوت والصورة.. عمال آسيويون يذبحون كلباً ويأكلونه

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في واقعة غريبة موثقة بالصوت والصورة في الأردن، شنق عمال من جنسية آسيوية في أحد المصانع، بشنق كلب وذبحه وسلخه بهدف تناول لحمه.

وذكرت جريدة الغد، أنها حصلت على فيديو صادم، لعملية ذبح الكلب من قبل العمال داخل أحد المصانع في محافظة المفرق، متحفظة على نشر الفيديو الذي صوره أحد المواطنين داخل المصنع، و«أظهر عاملين آسيويين سعيدين بذبح الكلب وهما يحملان قطعاً من لحمه لتحضير وجبة عليه».

وأضافت الجريدة الأردنية أن «أحد العمال حاول منع الشاب الذي صوّر الحادثة من توثيقها وحاول ضرب الكاميرا. ويتناول البعض في دول آسيوية الكلاب وجبة رئيسة كنوع من العادات والتقاليد في تلك البلدان».

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