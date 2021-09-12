علماء: «التنين الطائر» جاب شمال الأرض وجنوبها أيضاً

المصدر: سانتياغو ■ رويترز

اكتشف العلماء في صحراء أتاكاما في تشيلي بقايا أحفورية لما يعرف بـ«التنين الطائر»، وهو ديناصور من العصر الجوراسي كان معروفاً عنه في السابق وجوده في نصف الكرة الشمالي فقط.

ينتمي الحيوان، وهو من الزواحف الطائرة، إلى ديناصورات التيروصور الأولى التي كانت على الأرض قبل 160 مليون سنة.

وكان مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعي أوزفالدو روخاس، مكتشف البقايا الأحفورية لهذا الكائن قبل دراستها على أيدي علماء في جامعة تشيلي.

والاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يربط هذه المخلوقات بنصف الكرة الأرضية الجنوبي. وقال جوناثان ألاركون، أحد العلماء في جامعة تشيلي والذي قاد الدراسة، إن «هذا يظهر أن انتشار الكائنات من هذه المجموعة (على الأرض) أوسع مما كان معروفاً عنها قبل الآن».

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