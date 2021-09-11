البحر الميت يتغير فجأة الى اللون الأحمر.. والأردن تحقق لمعرفة السبب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تسربت مياه حمراء اللون مجهولة المصدر إلى مياه البحر الميت في الأردن صباح اليوم السبت وفقا لمواطنين في منطقة الأغوار الجنوبية.

وقال رئيس لجنة المياه والزراعة بمجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، إن السكان وجدوا مياه احد الجداول الذي يتغذى من عيون المياه أعلى الجبال بغور الحديثة وقد صبغت كاملة باللون الأحمر مما أثار مخاوفهم، وفق صحيفة الغد الأردنية.

ولفت الهويمل إلى انه تم التواصل مع الجهات الرسمية للعمل على التعرف على مصدر المياه.

مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس ياسين الكساسبة أكد بأن البحث جار للكشف عن الحادثة، وأضاف “أن هذه الحفرة تقع تحت سد الحديثة تحت الانشاء، وهذه الظاهرة تتواجد في البرك المحاذية للبحر بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء المحبة للملوحه والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس”.

من جهته أعلن مدير بيئة الكرك راشد المعايطه عن تشكيل فريق من المديرية لبزيارة الموقع ومعرفة سبب وجود المياه باللون الأحمر.

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