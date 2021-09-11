جودة الهواء في المكتب تؤثر على قدرات الموظفين

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة هارفارد أن نوعية الهواء في المكتب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القدرات الإدراكية لدى الموظفين، بما فيها قدرتهم على التركيز.

وقال المعدّ الرئيس للدراسة التي نُشرت، أول من أمس، في مجلة «إنفايرونمنتال ريسيرتش ليترز» العلمية خوسيه غييرمو سيدينو لوران: «ثمة الكثير من الأبحاث عن التعرض للتلوث في الهواء الطلق، إلا أننا نقضي 90% من وقتنا في الداخل».

وتابع لوران وزملاؤه على مدى عام 302 من الموظفين العاملين في مكاتب في ستة دول هي الصين والهند والمكسيك وتايلاند والولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن توقف الاختبار في مارس 2020 بسبب «كوفيد-19».

وتألفت عينة المشاركين في الاختبار من موظفين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، ويعملون ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل من مكاتبهم، ولهم فيها مكان ثابت مخصص لهم.

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