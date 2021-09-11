«عزيزي إيفان» يزيح الستار عن «تورونتو السينمائي»

المصدر: تورونتو ■ رويترز

أزاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الستار أمام جمهور فعلي، للمرة الأولى منذ عامين، بالعرض الأول للفيلم الموسيقي «دير إيفان هانسن» أو «عزيزي إيفان هانسن».

والفيلم مأخوذ عن مسرحية عرضت في برودواي، وهو من بطولة بن بلات، الحائز جائزة توني، محتفظاً بدوره في المسرحية، إذ يجسد دور طالب ثانوي يعاني القلق الاجتماعي ويتورط في كذبة.

ومن بين نجمات الفيلم جوليان مور وإيمي آدمز وكيتلن ديفر.

وقال بلات (27 عاماً) للصحافيين على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان، أول من أمس: «أعشق القصة. إنها قريبة جداً من قلبي منذ سنوات طوال، لذا فإن عرضها في منتدى كبير كهذا ومشاهدتها الواسعة هدية رائعة حقاً».

وقالت مور التي تجسد دور والدة إيفان هانسن، إنها من المعجبين بالمسرحية الموسيقية منذ سنوات، مضيفة «أن أجد نفسي فجأة في وسط القصة فهذا من حسن حظي فعلاً».

يقام مهرجان تورونتو السينمائي هذا العام على نحو يمزج بين الحضور الفعلي والمشاركة عبر الإنترنت، وسيعرض ما يقارب 200 فيلم خلال 10 أيام.

وسيعرض بعض تلك الأفلام عبر الإنترنت أو في مناطق مفتوحة، بينما سيعرض الآخر داخل دور عرض سينمائي، لكن أمام جمهور محدود، على أن يقدم الحضور إثباتاً بتلقي لقاح «كوفيد-19» أو نتائج فحص سلبية قبل الدخول.

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