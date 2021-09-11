جائزة «ميركوري» للمغنية الشابة أرلو باركس

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

فازت المغنية البريطانية الشابة أرلو باركس بجائزة «هيونداي ميركوري» أمس، عن ألبومها الأول «كولابسد إن سانبيمز» خلال احتفال أقيم في لندن.

وقالت منسقة الأسطوانات والمؤلفة ومقدمة البرامج الإذاعية آني ماكمانوس لدى إعلانها اسم الفائزة «لقد اخترنا فنانة ذات صوت فريد، تستخدم كلمات لافتة بجمالها وتنسجم تماماً مع جيلها».

وكان الألبوم الأول للمغنية وكاتبة الأغنيات والشاعرة اللندنية ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية صدر في يناير 2021 متضمناً ألحاناً متأثرة بموسيقى التريب هوب والسول، ووصل إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الأسطوانات الأكثر مبيعاً في بريطانيا.

وقالت باركس البالغة الحادية والعشرين بعد إعلان فوزها إن ما حققته تطلّبَ «الكثير من العمل والتضحيات».

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