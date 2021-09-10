مطرب مهرجانات ينجو من موت محقق بعد حادث سير مروع

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نجى مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، من موت محقق إثر حادث سير مروع على الطريق الدائري، إثر اختلال عجلة القيادة منه بسبب سيارة نقل أمامه سقط منها صندوق كبير.

ونقل «حودة بندق» برفقة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث. الأخبار التي تم تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي من مقربين من الفنان أكدوا أنه تجاوز مرحلة الخطر، وسوف يغادر المشفى، وليس هناك مايدعوا للقلق حول حياة المطرب ومن كان معه في السيارة.

ونشر المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أول صورة لسيارة مؤدي المهرجانات حوده بندق، بعد تحطيمها في حادث سير.

وكتب «شيبة»، تعليقا على صورة السيارة، «ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، وإن شاء لله ربنا يقومك بالسلامة، دعواتكم لحوده بندق بالشفاء العاجل». وظهرت سيارة مؤدي المهرجانات حوده بندق وهي مهشمة ويحملها ونش على الطريق الدائري.

مغني المهرجانات «حودة بندق» طرح مؤخرا الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، والتي تحمل اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

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