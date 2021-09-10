النمسا..احتفظ بجثة والدته لأكثر من عام لسبب غريب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أفادت الشرطة النمساوية إن رجلا احتفظ بجثة والدته في قبو المنزل لأكثر من عام، ليستمر في تقاضي معاشها التقاعدي.

ويُعتقد أن الأم، التي ماتت عن 89 عاما، وتفيد تقارير بأنها كانت مصابة بمرض الخرف، قد توفيت لأسباب طبيعية في حزيران العام الماضي.

وكان الابن، البالغ من العمر 66 عاما، قد وضع جثتها في قبو منزله واستخدم أكياس الثلج والضمادات لإخفاء الرائحة.

وتعتقد الشرطة أن الرجل ربما تلقى بشكل غير قانوني مدفوعات تقدر بنحو 50 ألف يورو.

وقالت الشرطة في بيان إن واقعة الاحتيال لم تُكتشف إلا بعد أن رفض ساعي بريد جديد تسليم الإعانات المالية التي كانت تحصل عليها الأم وطلب رؤيتها.

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