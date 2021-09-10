بحارة ايطاليون يصطادون سمكة لها وجه خنزير... صور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "ميرور" الإيطالية أن بحارة إيطاليين، عثروا على سمكة قرش لها وجه خنزير.

وتم رصد هذا الحيوان الغريب في مياه جزيرة إيلبا، على مقربة من بلدة بورت فيرايو، تحديدا، ثم جرى سحبه من المياه، وجرى إخضاعه للدراسة.

وعندما صار الحيوان بين أيدي البحارة، ذهلوا بملامحه التي لا تشبه السمك الشائع والمألوف، لأن الوجه شبيه بالخنزير، إلى حد كبير.

وسرعان ما سرت الشائعات بعد العثور على الحيوان، فقيل إنه ناجم عن طفرة جينية ونحو ذلك، لكن عددا من العلماء بادروا إلى الإيضاح قائلين أن هذا السمك يعرف باسم "الخشن الزاوي"، وهو نادر للغاية، ويعيش في 2300 قدم تحت سطح الماء.

وجرى إدراج هذا الحيوان ضمن الكائنات المعرضة للخطر ضمن القائمة "الحمراء"، ولذلك السبب، قلما يجري رصده في البحر.

وانهالت الانتقادات على البحارة الذين قاموا بسحب الحيوان من المياه، قائلين إن هذه الخطوة تزيد من المخاطر المحدقة به، وكان من الحري بهم أن يتركوه حيث وجدوه.

ورغم أن الحيوان نادر بشكل عام، على مستوى العالم، إلا أنه موجود بشكل كاف في مياه هذه المنطقة الإيطالية، وطالما أبلغ عنه صيادون وقالوا إنه علق في شباكهم.

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