بلوجر مصرية شهيرة تستنجد في بث مباشر: انقذوني من ظلم زوجي «فيديو»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

في بث مباشر ، ظهرت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، عبر صفحتها في «فيسبوك»، من داخل شقتها، وهي تستغيث من بطش زوجها، الذي يمارس عليها أشكالا مختلفة من التعذيب الجسدي والمعنوي، بحسب مانقلته صحيفة «الوطن» المصرية.

وكشفت إيفون نبيل، خلال البث المباشر، أنها تعاني من معاملة زوجها السيئة لها منذ 8 أعوام، التي تكون بشكل مستمر أمام أعين أطفالها، موضحة أنه يهددها علنيا بالسلاح: وقالت «انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني، انقذوني منه».

يذكر أن إيفون كانت تعمل مذيعة إلى أن أجبرها زوجها على ترك عملها ومهنتها التي تحبها، للاستقرار داخل المنزل.

ذكرت تحريات الجهات الأمنية، أن الزوجة المجني عليها، استغاثت بسبب من زوجها، وأعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحركها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في استجابة سريعة منها تجاه الفيديو والاستغاثة، وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة لبحث ما ورد فيه. وبحسب مصادر قانونية لصحيفة «الوطن» يتوقع أن يواجه زوجها التهم التالية: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بسبب تسجيل الزوج للمكالمات الخاصة بينه وزوجته، وعقوبتها السجن لمدة عام، الشروع في جريمة قتل، وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد بين 3 إلى 15 عام، وفقًا لما قام به الزوج من تهديد واضح لزوجته مستخدما السلاح، إضافة إلى تعريض أطفال للخطر، وتتمثل عقوبتها في الحبس لمدة 6 أشهر، لاستخدام الزوج للسلاح أمام أعين أطفاله.

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