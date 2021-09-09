المواطن السعودي يهدر184 كيلوغراما من الطعام سنويًا

المصدر: متابعة_ الإمارات اليوم

يهدر كل مواطن سعودي ما يقارب من 184 كيلوغراما من الطعام سنويًا، وفقًا لإحصائيات رسمية، نشرتها صحف محلية وهو ما يكلف الدولة أكثر من 40 مليار ريال سنويًا.

وذكرت قناة السعودية في تقرير لها، أنَّ 33% من الطعام يتم هدره سنويًا في المملكة، وفقًا لدراسة ميدانية أجرتها المؤسسة العامة للحبوب، والتي استهدفت 19 سلعة غذائية تمّ تقسيمها إلى 8 مجموعات.

وأكدت نسبة الفقد العالية في الطعام أهمية الوصول إلى آلية فعالة لتقليل المهدر من الغذاء سنويًا، تشمل رفع الوعي لدى المستهلك وتحقيق التوازن في الشراء وتذكر قيمة الغذاء حرمة الإسراف.

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