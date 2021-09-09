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    إنقاذ امرأة تعوم بعد 10 كيلومترات من شاطيء هولندا

    المصدر:
    • لاهاي-أ ف ب
    التاريخ:

    أنقذت إمرأة كانت تعوم على بعد قرابة 10 كيلومترات من الساحل الهولندي  بعدما رآها يخت، وفق ما كشف حرس السواحل.

    وقد انتشلتها مروحية من المياه ونقلتها إلى مستشفى في روتردام لتعالج من حالة انخفاض حرارة الجسم، بحسب ما جاء في تغريدة لخفر السواحل.

    ورمى ركّاب اليخت الذين لمحوا المرأة التي لم يكشف عن هويتها قبالة ساحال خيفينينغن عوّامة لتتمسّك بها بانتظار وصول حرس السواحل.
    وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة، وفق ما أفاد ناطق باسم خفر السواحل  وقال "كانت ترتدي بزّة للسباحة وهي بقيت في المياه لساعات طويلة".

     

     

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