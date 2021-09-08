القرية العالمية تعلن عن نفاد باقات كبار الشخصيات: بيعت بالكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن نفاد باقات كبار الشخصيات قبل أسابيع على بداية الموسم الـ26 في أكتوبر المقبل.

وأدى إطلاق الباقات بعدد محدود، إلى رفع سقف الإقبال على نحو فاق التوقعات، واعتمد الضيوف خدمة الطلب المسبق، إذ حجزت كل الباقات المتاحة خلال 40 دقيقة، بينما شهدت قائمة الانتظار الافتراضية على موقع فيرجين ميغاستور، انضمام أكثر من 3000 ضيف بحلول الساعة 10 صباحاً في الرابع من الشهر الجاري.

وبيعت جميع الباقات من الفئة الماسية خلال 20 دقيقة فقط، والبلاتينية خلال ساعتين، والفضية خلال ثلاث ساعات. ورغم الطلب الكبير على الباقات، استمتع عشاق القرية العالمية بفرصة الحصول على الباقات الذهبية، حتى اليوم الأربعاء الذي شهد بيع الباقة الأخيرة من الباقات المخصصة للموسم 26.

وسيستمتع أصحاب الباقات لهذا الموسم، بمجموعة من الإمتيازات من ضمنها تذاكر كبار الشخصيات للدخول، وملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى بطاقات الروائع التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®، وحضور العرض الشيّق الجديد والمليء بالإثارة والتحدّي. وتوفر الباقات أيضاً لأصحابها بطاقات موسمية وأخرى متعددة الدخول إلى إكسبو 2020 دبي، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وكلاً من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت. وتوفر الباقات الماسية والبلاتينية إمتيازات إضافية تشمل خدمة التاكسي الداخلي، وخدمة غسيل السيارة، وخدمة العتالة مع عربة تسوق، بينما تتيح جميع الباقات خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وسيحصل الضيوف على باقاتهم ابتداء من نهاية سبتمبر الجاري، لضمان استمتاعهم بمزاياها مع انطلاق الموسم الجديد في 26 أكتوبر المقبل.

ويتوجب على أصحاب الباقات، تفعيل باقاتهم عبر موقع القرية العالمية الإلكتروني أو تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، قبل انطلاق الموسم، للاستفادة من جميع الميزات التي تقدمها، والإطلاع على حساباتهم الشخصية وامتيازاتهم عبر لوحة التحكم الخاصة بهم عند انطلاق الموسم.

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