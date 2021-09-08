حادثة غريبة.. يبتلع هاتف «نوكيا» ويبقى في معدته 4 أيام

المصدر: بريشتينا - وكالات

في حادثة غريبة، كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج هاتفاً محمولاً من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة ببريشتينا.

وكان المريض الذي لم تُكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نُقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطبّ الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة. واكتشف الأطباء هاتفاً من علامة «نوكيا» التجارية في معدته.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية «كان السجين البالغ من العمر 33 عاماً قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استناداً إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزيء الهاتف إلى ثلاثة أجزاء».

وقال المريض للأطباء إن الهاتف كان في معدة السجين منذ أربعة أيّام. واستغرقت عملية استخراجه أكثر من ساعتين وجرت «من دون مشكلات تُذكر» على حدّ قول الطبيب تيلاكو، رغم البطارية وأجزاء الهاتف الكبيرة.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن. وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين. ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

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