فرقة «آبا» تطرح تذاكر لعرض لمّ الشمل الافتراضي

المصدر: أوسلو ■ د.ب.أ

رغم أن مكان الحفل لايزال قيد الإنشاء، بدأت مبيعات التذاكر لحفل «فوياج»، وهو عرض لم شمل لفرقة البوب السويدية الشهيرة «آبا»، والذي طال انتظاره. ومن المقرر أن ينظم الحفل في لندن. وتراوح أسعار تذاكر العرض في أي مكان بين 32 و367 جنيهاً إسترلينياً (44 و508 دولارات) ويشمل سعر التذكرة مبيت ليلة بأحد الفنادق.

وأعلن النجوم السويديون، الذين حققوا نجاحاً كبيراً في السبعينات، الأسبوع الماضي، أنهم سيعودون أخيراً إلى المسرح معاً، رغم أن اللقاء سيتم باستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد. ويجري حالياً بناء مكان جديد تماماً في لندن من أجل العرض المعقد من الناحية التقنية، والذي سيفتتح في 28 مايو المقبل.

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