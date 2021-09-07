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    السفير الياباني في السعودية يختبر أكل «المنسف» بالخمسة (فيديو)

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    نشر السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، يظهر فيه وهو يأكل «المنسف» على «الطريقة السعودية»، في تجربة جديدة له.

    وعلق فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من المحافظ عادل البواردي حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

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