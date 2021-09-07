السفير الياباني في السعودية يختبر أكل «المنسف» بالخمسة (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، يظهر فيه وهو يأكل «المنسف» على «الطريقة السعودية»، في تجربة جديدة له.

وعلق فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من المحافظ عادل البواردي حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس 😅 pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

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