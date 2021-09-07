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    طفل مصاب بالتوحد يرفع الاذان ويبهر المصلين في السعودية (فيديو)

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    أثار طفل سعودي مصاب بالتوحد موجة واسعة من التعاطف والدعم، بعد رفعه للأذان بصوته العذب، حيث إذ أبهر صوته سامعي آذانه الجميل. ورفع الطفل صالح الآذان بصوت ساحر اثار موجة واسعة من الاعجاب والتأييد على منصات التواصل الاجتماعي.

    وأنصت المصلون لصوت صالح، وهو يؤدي الأذان بأحد مساجد المملكة كاملًا، وبطريقة صحيحة تمامًا، وفق مقطع فيديو للآذان بثته قناة الإخبارية.

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