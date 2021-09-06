توقيف كويتين استقدموا 400 وافد على كفالة فنادق وهمية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط 3 مواطنين استقدموا 400 وافدا من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية داخل الكويت لا وجود لها على أرض الواقع.

وحسب صحيفة «الرأي» الكويتية فإنه «بعد رصد العملية من قبل مباحث الهجرة تبين وجود تأشيرات لآلاف الوافدين لجلب عمالة على تلك الفنادق الوهمية، واعترف عدد من الوافدين أمام النيابة العامة أنهم دفعوا مبلغ 1500 دينار مقابل جلبهم إلى الكويت».

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