«أصدقاء فن أبوظبي» تدعم المشهد الإبداعي في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق معرض «فن أبوظبي»، أمس، مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي»، التي تهدف إلى دعم المشهد الفني الحيوي في الإمارات، من خلال تقديم نموذج للعمل الخيري الموجّه للقطاع الثقافي والفنون.

وتشكّل المبادرة مجموعة من الأعضاء تضم أكثر من 40 من هواة الفنون، وستدعم خلال العام الجاري البرنامج السنوي لفن أبوظبي «آفاق.. الفنانون الناشئون».

وقالت مديرة معرض فن أبوظبي، ديالا نسيبة: «نشعر بامتنان كبير لأعضاء (أصدقاء فن أبوظبي) الذين سيكون لهم دور أساسي في دعم الفنانين الناشئين بدولة الإمارات هذا العام، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أعمالهم مع فئة أكبر من أفراد الجمهور»، مشيرة إلى أن أفراد المبادرة يشكلون مجموعة مثقفة جمعتهم رغبة مشتركة في دعم ورعاية الفن بالإمارات، وسيعملون على تجويد وتعزيز برنامج «آفاق.. الفنانون الناشئون» بطرق جديدة أكثر ابتكاراً.

ويمكن لمحبي الفن الراغبين في دعم الفن والمجتمع الفني في الإمارات الانضمام إلى «أصدقاء فن أبوظبي»، أيضاً، عبر صفحة الموقع الإلكتروني، وسيعود ريع رسوم الاشتراك السنوية للأعضاء لمصلحة تمويل أعمال فنية جديدة من خلال «فن أبوظبي».

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