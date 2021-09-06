«الدنيا ظلام لكنني أغنّي».. شعار بينالي ساو باولو

المصدر: ساو باولو ■ أ.ف.ب

انطلق بينالي ساو باولو للفن المعاصر، أول من أمس، تحت شعار التنوع، مع فنانين من السكان الأصليين، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ70 لانطلاقة الحدث الثقافي الكبير في البرازيل.

وخلال الحدث الذي يستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، يمكن لزوار البينالي، المقام في جناح في قلب متنزه إيبيرابويرا، رؤية 1100 عمل بتوقيع 91 فناناً من العالم أجمع، بينهم تسعة من السكان الأصليين.

وبعد إرجائه العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، سيكون المعرض الكبير الذي انطلق بنسخته الأولى عام 1951، متاحاً مجاناً لكل شخص يحمل شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا.

وينظم البينالي، هذا العام، تحت شعار «الدنيا ظلام لكنني أغنّي»، وهو عنوان مستوحى من بيت في قصيدة للشاعر ثياغو دي ميلو المتحدّر من ولاية أمازوناس شمال البرازيل.

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