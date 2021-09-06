الساحات الكبيرة للمطعّمين فقط.. محل دراسة في بريطانيا

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تدرس المملكة المتحدة إصدار شهادات تفيد بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الساحات الكبيرة في سبتمبر الجاري، لكنها مازالت تدرس ما إذا كانت ستطعّم طلبة المدارس.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن وزير اللقاحات، نديم زهاوي، قال في حوار مع شبكة «سكاي نيوز» إن الحكومة تدرس إصدار شهادة تطعيم لدخول الساحات الكبيرة التي تزداد فيها خطورة الإصابة بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن الحكومة لم تُصدر قراراً بعد بشأن ما إذا كانت ستقوم بتطعيم من تراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً، ولكن في حال أقرت هذه الخطوة، فإنه سيتعين الحصول على موافقة آبائهم.

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