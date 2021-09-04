حكاية «إكسبو دبي».. في صورتين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

صورتان تجمعان بين الأمس واليوم، لتختصرا ملامح من قصة «إكسبو دبي 2020»، أين كان في بداية التحدي، مع تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموقع، وإلى أين وصل اليوم، وإلى أي مدى سيبلغ حينما ينطلق الحدث الدولي المرتقب في الإمارات.. حين تستضيف دبي العالم، وتبهره كالعادة، بما أعدته من فعاليات ومفاجآت وأنشطة، تحت شعار يراهن على غدٍ أجمل لكل البشر: «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

وأكد راعي «التحدي» أن الحدث المرتقب سيكون «فضاء لأكبر تجمع إنساني للخبرات والأفكار والثقافات والإنجازات في العالم». وسينطلق «إكسبو دبي 2020» في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 31 مارس 2022.





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