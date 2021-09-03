وفاة ملحن «زوربا اليوناني» عن 96 عاماً

المصدر: أثينا ■ رويترز

قالت وزارة الثقافة اليونانية إن المؤلف الموسيقي ميكيس ثيودوراكيس، الذي أسهمت موسيقاه الخالدة في فيلم «زوربا اليوناني» عام 1964، في ترسيخ صورة البلد المشمس السعيد في عيون ملايين السائحين، توفي أمس عن 96 عاماً.

وبقامته الطويلة، وهيئته المفكرة، وشعره المتموج، أطلقت موسيقى ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم: رؤية تقدمية وديمقراطية للشيوعية.

وقالت وزيرة السياحة لينا ميندوني: «اليوم فقدنا جزءاً من روح اليونان. ميكيس ثيودوراكيس، ميكيس المعلم والمثقف والثوري، ميكيس اليوناني، رحل».

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