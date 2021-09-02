أكبر ديناصور ثلاثي القرون في مزاد بباريس

المصدر: باريس ■ رويترز

تباع في أواخر أكتوبر المقبل البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون (ترايسيراتوبس) على الإطلاق يكتشفه علماء حفريات، في دار مزادات بباريس.

وقد يبلغ سعر الديناصور المعروف باسم «بيج جون» 1.5 مليون يورو (1.77 مليون دولار).

وكان «بيج جون» يجوب الأراضي، التي تُعرف الآن بساوث داكوتا، قبل أكثر من 66 مليون سنة. واكتشف علماء الحفريات أول جزء من عظامه في 2014، وفي نهاية المطاف عثروا على 60% من هيكله العظمي، بما في ذلك جمجمته الكاملة تقريباً.

وقدّرت دار مزادات درو أن الهيكل العظمي لـ«بيج جون» سيجلب ما بين 1.2 و1.5 مليون يورو.

وبعد أن كانت تُباع للمتاحف في المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع الخاص، وإن كانت أعدادهم لاتزال قليلة.

وقال الكسندر جيكيلو، الذي يدير عملية البيع: «أظن أن هناك 10 مشترين في أنحاء العالم لمثل هذه النوعية من القطع».

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