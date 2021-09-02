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    الألمان أشدّ صرامة في النظافة المتعلقة بـ «كورونا»

    الاستطلاع أُجري على 1000 شخص بين ألمانيا والنمسا. أرشيفية

    المصدر:
    • تسيل آم زيه (النمسا) ■ د.ب.أ
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    كشف استطلاع حديث للرأي أن الألمان أشد صرامة من النمساويين في ما يتعلق بمفهوم النظافة للوقاية من جائحة «كورونا».

    وأظهر الاستطلاع، أن 64% من الألمان يودّون رؤية النوادل وموظفي قطاع الضيافة مرتدين كمامة، بينما بلغت نسبة من يرغبون في ذلك بين النمساويين 41% فقط.

    وأيضاً في ما يتعلق بسلوك النزلاء والعملاء كان الألمان أكثر تشدداً، إذ ذكر 56% منهم أنهم ينتظرون من العملاء ارتداء الكمامة عقب مغادرة المكان، بينما بلغت من يتوقعون ذلك بين النمساويين 36% فقط.

    كما أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، فوارق بين الرجال والنساء في ما يتعلق بمتطلبات النظافة، إذ ذكرت 68% من النساء أنهن يُردن تعقيم قاعدة المرحاض بأنفسهن خلال وجودهن في مطعم، بينما ذكر ذلك 54% من الرجال.

    وشمل الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 17 حتى 18 أغسطس الماضي، 1000 شخص تراوح أعمارهم بين 14 و69 عاماً في كل من ألمانيا والنمسا.

     

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