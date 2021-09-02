أسبوع للاسترخاء.. هدية شركة عالمية لموظفيها

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أعلنت شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأميركية «نايكي»، أول من أمس، منح موظفي مكاتبها في الولايات المتحدة أسبوعاً حراً للاسترخاء، خلال أغسطس الماضي، على أساس أن الصحة النفسية للموظفين تمثل أولوية.

وقالت الشركة إنها منحت موظفيها أسبوعاً حراً حتى يمكنهم التخلص من التوتر في ظل المخاوف من حالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار كبير مديري علوم التسويق العالمي في «نايكي»، مات مارازو، في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مكاتب «نايكي» في بيفرتون بولاية أوريغون الأميركية كانت دون عمل لمدة أسبوع منذ الإثنين قبل الماضي. وأضاف أن «كبار مديرينا أرسلوا جميعاً رسالة واضحة للموظفين: استغلوا الوقت في الاسترخاء والتخلص من التوتر، وقضاء الوقت مع أحبابكم. لا تقوموا بأي عمل».

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