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    أردني يُطلّق زوجته قبل نصف ساعة من حفل الزفاف لسبب غريب

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
    التاريخ:

    خرَّب مواطن أردني فرحة عمره في لحظة غضب، حين أقدم على تطليق عروسه قبل نصف ساعة من حفل العرس. 

    وفي التفاصيل أن رجلا في منطقة ماركا شرق العاصمة الأردنية عمان، أقدم أمس الأول الجمعة، على تطليق زوجته قبل حفل زفافهما بنصف ساعة، رغم انتهائهما من جميع ترتيبات الحفل.

    وحسب مواقع إخبارية أردنية تناقلت الخبر، أن العريس الذي ذهب لإحضار عروسه من صالون التجميل، فوجىء بأن مصفف الشعر الذي يعمل في الصالون والذي أشرف على تجهيز العروس "شاب" وليست كوافيرة انثى، مما تسبب بمشادة كلامية بينهما انتهت بانفصالهما فوراً بدل التوجه لقاعة الاحتفال كما كان مقرراً.

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