مصر تفقد صوت أشهر مراسل حربي.. وداعاً حمدي الكنيسي

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

غيب الموت، اليوم الجمعة، الإعلامي المخضرم حمدي الكنيسي، كما أعلنت ابنته مها حمدي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتعرّض الإذاعي حمدي الكنيسي - الذي اشتهر بأنه واحد من أشهر من غطوا حرب أكتوبر من على الجبهة في عام 1973 - مؤخراً لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة، في مستشفى المعادي العسكري، ليرحل اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وشغل الراحل - وهو من مواليد عام 1941 - العديد من المناصب، ومن بينها رئاسة الإذاعة المصرية.

واشتهر حمدي الكنيسي ببرامج كثيرة، منذ التحاقه بالإذاعة في البداية كقارئ نشرة منذ عام 1963، ليصير واحداً من أبرز الأصوات التي تربت عليها العديد من الأجيال في مصر.

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