لسرقة نقوط عريس «الطيبة»!.. لصوص يهاجمون حفل زفاف

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في واقعة غريبة، حاول ثلاثة لصوص ملثمين سرقة نقوط عريس، خلال حفل زفاف في مدينة الطيبة بفلسطين.

ونجح أهل العريس في التصدي للملثمين الثلاثة، إلا أن والد العريس، وهو رئيس لجنة الصلح في المدينة الحاج محمود يحيى، أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار زجاجة بسبب إطلاق النار من قبل اللصوص.

ورصدت كاميرات المراقبة في قاعة أفراح الأساطير في الطيبة ما حدث، ومطاردة العشرات لمطلقي الرصاص والملثمين الثلاثة، الذين حاولوا سحب صندوق النقوط من مدخل القاعة.

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