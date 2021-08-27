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    بعد مصادرة بسطة خضاره..أردني ينتحر بطريقتين: حرق نفسه وقفز عن جسر .. فيديو !

    المصدر:
    • متابعة الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أقدم مواطن أردني اربعيني على حرق نفسه ثم القفز منتحراً من فوق جسر روماني قديم في العاصمة عمان "الجسور العشرة"، وما لبث أن فارق الحياة.

    وتم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

    وتناقل متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي الخبر معلقين ان الرجل انتحر بعد مصادرة بسطة الخضار التي يبيع عليها.

    ونشر موقع" جفرا نيوز" مقطع فيديو لسيارات الإطفاء وهي تحاول إطفاء النيران المشتعلة في الجثة بعد قفز صاحبها من فوق "الجسور العشرة".

     

     

     

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