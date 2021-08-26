هند آل مكتوم: المرأة الإماراتية نموذج في العطاء والطموح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم أجمع قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى أصبحت نموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكة للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ممهدة الطريق أمامها لتسجل حضوراً فاعلاً ومتميزاً بجميع القطاعات الحيوية في الدولة، كما مهدت سموها للمرأة الإماراتية كل المقومات اللازمة لترسيخ مكانتها عربياً وعالمياً، وهو النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل منها شريكة رئيسة في بناء أسس الوطن وترسيخ قواعد نهضته.

وأضافت سموها: «المرأة الإماراتية أثبتت أنها على قدر الثقة التي وضعتها فيها القيادة، وأنها قادرة على أداء رسالتها على أكمل وجه، ومع هذا الإصرار استمر النهج الحكيم في دعم المرأة الإماراتية، وتعزز في عهد القيادة برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ شهدت مسيرة تمكين المرأة زخماً غير مسبوق، دفع ببنت الإمارات لتكون في قلب الحدث، وفي قيادة الكثير من المشروعات التنموية الطموحة لإمارات المستقبل، وسابقت العالم أجمع في تحقيق مكاسب ريادية حتى تمكنت من شق طريقها إلى الفضاء، وحفر اسمها عميقاً في مدار المستقبل».

وتابعت سموها: إن «احتفال المرأة الإماراتية بيومها هذا العام، تحت شعار (المرأة طموح وإشراقة للخمسين)، بتوجيهات من أم الإمارات، يأتي استشرافاً بالخمسينية الجديدة واليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، وتجسيداً لدور المرأة الإماراتية الريادي والحيوي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة خلال الـ50 عاماً المقبلة، مثلما كان الأمر خلال الـ50 عاماً الماضية».

وأكملت سموها: «خير مقولة تعبّر عن المكانة العظيمة للمرأة، هي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: (أينما كانت المرأة ستبقى هي روح الحياة.. وحياة الروح، وأقول لجميع النساء كل عام وأنتن أقوى وأسعد وأجمل وأفضل)، ونحن على ثقة كاملة بمواصلة مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وهذه الثقة نابعة من قدرتها العظيمة على مواصلة طموحها بزخم أكبر في المستقبل، لتُكمل مسيرة الإنجازات التي بدأتها بدعم لا محدود من قيادتنا، لاسيما بعدما أثبتت أنها قادرة على أداء رسالتها على أكمل وجه، بما يحقق الرؤى الطموحة لقيادتنا الحكيمة بالوصول بالإمارات إلى المرتبة رقم واحد عالمياً في جميع المؤشرات التنموية».

وأكدت أن المرأة الإماراتية كما هي أساس الوطن، فهي أساس المجتمع أيضاً، لأنها مربية الأجيال، ولها فضل عظيم في تربية وتنشئة الجيل المقبل، ويشهد لها التاريخ بأنها أهم مكون في المجتمع لدورها في نهضة البلدان والشعوب والحضارات.

أول ميثاق شرف نسائي

ثمّنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إطلاق ميثاق الشرف النسائي الإماراتي، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية في دبي، بالتعاون والدعم من كل القطاعات النسائية بالدولة، تحت شعار «المرأة الإماراتية صانعة الأجيال»، باعتباره أول ميثاق شرف نسائي وطني يجسد ويرسخ ثقافة الولاء والانتماء بين القطاعات النسائية في العالم أجمع.

• «شعار (المرأة طموح وإشراقة للخمسين)، بتوجيهات من أم الإمارات، يأتي استشرافاً بالخمسينية الجديدة».

• «الإماراتية أثبتت أنها على قدر الثقة التي وضعتها فيها القيادة، وأنها قادرة على أداء رسالتها على أكمل وجه».

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