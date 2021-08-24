كارفور يشجع الطلبة وعائلاتهم: سداد أقساط مدرسية ووجبات وعروض علمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت كارفور الإمارات، أن أربعة فروع من السلسلة ستستضيف عروض علوم تشكل مصدر إلهام لحب التجربة لدى الأطفال، وتساهم في توفير متعة التعلم، مع موسم العودة إلى المدرسة، علاوة على توفير المطبخ المركزي في كارفور، مجموعة جديدة من الوجبات الجاهزة.

وتستمر العروض العلمية المباشرة حتى 10 سبتمبر المقبل، أيام الخميس والجمعة، في فروع كارفور في «سيتي سنتر ديرة» و«ابن بطوطة مول» و«سيتي سنتر الزاهية» و«مارينا مول أبوظبي».

وأشارت السلسلة، في بيان وصلت «الإمارات اليوم» نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أنها أطلقت مبادرات من شأنها المساهمة في التخفيف من الضغوط المادية المرافقة للعودة إلى المدرسة، وتشمل تخفيضات تصل حتى 50% على مجموعة منتجات.

وأعلنت أن العائلات ستحصل على ألعاب مجانية مع كل 99 درهماً تنفقها على سلع محددة، إلى جانب فرصة الفوز بتسديد الأقساط المدرسية في مدارس «جيمس للتعليم» مع كل شراء بـ 150 درهماً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» برناردو بيرلويرو: «تركز كارفور عبر هذه الحملة على مساعدة العائلات للاستمتاع بموسم العودة إلى المدرسة إلى جانب أطفالهم. فإلى جانب عروضنا المعتادة على مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بالعودة إلى المدرسة، تقدم كارفور العديد من الجوائز والتي تشمل تسديد الأقساط المدرسية في مدارس جيمس وأجهزة أي باد والألعاب».

وأضاف «ستقام في عدد من فروع كارفور تجارب علمية مسلية، لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على السنة الدراسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المطبخ المركزي لدينا بإعداد وجبات جاهزة، يمكن وضعها بسهولة داخل علب طعام الأطفال، بهدف تحقيق عودة ممتعة ومريحة إلى المدرسة، وبأسعار معقولة لجميع أفراد الأسرة».

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