سريلانكا: قوانين لحماية الأفيال وتنظيم ساعات عملها

المصدر: كولومبو ■ د.ب.أ

ذكر مسؤولون أمس، أنه من المقرر أن يمرر برلمان سريلانكا قواعد جديدة لحماية الأفيال المستأنسة، وسط مطالب اصطياد المزيد من الحيوانات من البرية، لترويضها واستخدامها في العروض الثقافية وفي الأعمال الثقيلة.

وقال مسؤول في وزارة الحياة البرية، إن القواعد الجديدة التي ستقدم للحصول على الموافقة في البرلمان تشمل قيوداً على عدد الساعات التي يمكن استخدامها للعمل، وضوابط على استخدامها في العروض الثقافية ودعوات من أجل فحوص طبية منتظمة. تحظر القوانين أيضاً على العامل الذي يتعامل مع الفيل ركوبه أو السيطرة على الفيل بينما هو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر مضر، وتمنع أيضاً أكثر من أربعة أشخاص من ركوب الفيل في وقت واحد.

ويُعرض أي شخص ينتهك القواعد نفسه للسجن ثلاث سنوات في حال تبينت إدانته، وسيتم إبطال رخصته الخاصة بامتلاك فيل.

ولدى البلاد ما يقدر بـ7500 حيوان في البرية.

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