فينيسيا لم تعد بالمجان.. رسوم دخول من صيف 2022

المصدر: فينيسيا ■ د.ب.أ

ذكرت صحيفة «ستامبا» الإيطالية أن مدينة فينيسيا تعتزم فرض رسوم على الزوار للدخول، وتحديد حصص الدخول من صيف عام 2022.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن الصحيفة قولها إن المدينة الإيطالية، وهي واحدة من أشهر المقاصد السياحة في العالم، ستطلب أيضاً من الزوار المحتملين حجز الدخول مقدماً.

وسيتم إقامة بوابات دوارة في نقاط الوصول الرئيسة في المركز التاريخي بالمدينة.

وكانت قد تمت مناقشة إجراءات للسيطرة على تدفق السياح لسنوات، قبل أن توقف الجائحة وصول السياح في عام 2020.

وهذا العام، مع استئناف عودة السفر ببطء، عادت القيود على جدول الأعمال، فيما تحاول المقاصد السياحية المشهورة عالمياً كبح جماح تدفق الزوار، وتحسين جودة الخبرة للزوار والسكان على حد سواء.

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