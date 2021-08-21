جورج وسوف في عز الفرح.. يحتفل بزفاف نجله

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله جونيور، كما أعلن الإعلامي اللبناني نيشان.

وهنأ نيشان «سلطان الطرب»، ونشر صورة من حفل الزفاف ومقطع فيديو، وعلق على حساباته بمواقع التواصل: «ألف مبروك أبو وديع».

يشار إلى أن جونيور، تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعلنا الخطبة منذ أشهر. وحظي الزفاف بحضور عدد من المشاهير وأهل العروسين.

وتفاعل متابعو نيشان على وسائل التواصل مع الصورة والفيديو اللذين نشرهما من حفل الزفاف، معربين عن التهاني والتبريكات لجورج وسوف ونجله، متمنين للعروسين حياة سعيدة.

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