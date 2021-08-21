رحيل الرسام والنحات غي دو روجمون

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

توفي، أول من أمس، عن 86 عاماً الرسّام والنحات الفرنسي غي دو روجمون، كما أعلنت أكاديمية الفنون الجميلة.

واعتبرت الأكاديمية في بيان أن وفاة دو روجمون العضو فيها منذ عام 1997 تشكّل «خسارة فادحة».

وتنتشر منحوتات دو روجمون الضخمة ذات الأشكال البسيطة والألوان الزاهية في أماكن عامة وخاصة في مختلف أنحاء العالم، كحديقة ميتروبوليتان في كيتو (الإكوادور)، ومتحف هاكوني المفتوح في اليابان، ومتحف الفن الحديث في باريس. والراحل من مواليد العاصمة الفرنسية في أبريل 1935.

وشارك في بينالي باريس منذ عام 1965، ثم انتقل إلى نيويورك حيث أقام أول معرض له لفت الانتباه إليه.

وبعد عودته إلى فرنسا في السبعينات، تميز بعمله على الأشكال والألوان، خصوصاً على المنحوتات المتعددة اللون ذات الأشكال الهندسية.

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