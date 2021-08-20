حمو بيكا: "اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف المطرب حمو بيكا انه لا يجيد القراءة او الكتابة، وأن أقاربه هم من يكتبون له تغريداته وبوستاته المثيرة للجدل. وقال بيكا في منشور على صفحته على "فيسبوك" اليوم الجمعة ان لا أحد يولد وهو يعرف كل شيء. وجاء في المنشور الذي بدا انه موجه لمن عايروه مؤخرا بجهله:

( طب وايه يعني عندي اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه ؟

ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة !

كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة

وكلنا جهلة

الدكتور جاهل عن المحاماه

والمحامي جاهل عن المحاسبة

والمحاسب جاهل عن المهندس

"الكمال لله وحده "- محدش كامل

وزي ما قولت انا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت ازاي اشتغل واشيل مسؤليه اتعلمت ازاي اشقي من صغري ومقولش لحد اديني

زي ما انا اتعلمت حاجات كتير جداً في الحياة - انت يا متعلم هتفضل جاهل بيها

فإن حد يكتبلي او يقرالي .. دي حاجة متخصش حد في الدنيا

صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً).

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